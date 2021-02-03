Китай предоставит COVAX 10 млн доз вакцин от коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай предоставит международному механизму COVAX десять миллионов доз вакцин от коронавируса. С таким заявлением в среду в ходе брифинга выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По запросу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Китай решил предоставить COVAX 10 млн доз вакцин для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран», - сообщил китайский дипломат.

Напомним, что COVAX - международный механизм под эгидой ВОЗ, который предоставляет равный доступ к вакцинам против коронавируса. К данному механизму присоединились 190 стран.

Как ранее заявлял МИД КНР, присоединение к механизму COVAX для Китая является «важным шагом для того, что выполнить свои обязательства сделать вакцину против COVID-19 глобальным общественным благом».