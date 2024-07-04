Китай предлагает создать Ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил главам государств-членов Шанхайской организации сотрудничества объявить 2025 год Годом устойчивого развития ШОС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов со всеми партнерами добросовестно реализовать все действия по инициативе «Один пояс – один путь».

- Мы приветствуем широкое применение навигационной системы «Бэйдоу» и участие в создании международной лунной станции. Предлагаем создать Ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которой в ближайшие три года предоставлять странам ШОС не менее одной тысячи квот для обучения специалистов по цифровой технологии, – заявил Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате «ШОС+».

Председатель КНР отметил, что, в целях продвижения регионального партнерства необходимо развивать аграрные технологии, расширять торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в области экологии и охраны окружающей среды. Также нужно расширять долю расчетов в национальных валютах и активно работать над созданием платформы финансирования в рамках ШОС.