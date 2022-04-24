Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китай празднует собственный День космонавтики

Автор:  
Сара Кабикызы
24 Апреля 2022, 18:41
Китай празднует собственный День космонавтики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2016 года, Китайская Народная Республика установила свой День космонавтики. В качестве знаменательной даты была выбран день 24 апреля, в честь запуска первого спутника «Дунфанхун-1» (Dongfanghong-1) в космос 24 апреля 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии космического праздника в стране проведено более 200 космических мероприятий, так как День космонавтики Китая призван вдохновить общественность на получение научных знаний, генерирование инновационных идей и продвижение научного духа, сообщают СМИ .

Как известно, сегодня КНР уверенно выходит на передовые позиции мировой космонавтики и власти Китая приглашают иностранных космонавтов для работы на своей орбитальной станции.


Освоение космоса   Китай   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов