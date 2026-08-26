Китай повысил уровень тревоги из-за приближения двух тайфунов

Китай повысил уровень метеопредупреждения до оранжевого из-за приближения двух тайфунов, которые в ближайшие дни могут выйти на сушу в прибрежных районах страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, национальный метеорологический центр /НМЦ/ Китая во вторник повысил уровень предупреждения с «желтого» до «оранжевого», второго по величине в четырехуровневой системе предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, в связи с приближающимися к Китаю двумя тайфунами, которые, как ожидается, в ближайшие дни выйдут на сушу в прибрежных районах страны.

Согласно прогнозу, тайфун «Нарра», 19-й по счету в этом году, выйдет на сушу в Китае в период с ночи вторника до дневного времени суток в среду. В то время как тайфун «Саудель», 18-й по счету в этом году, может выйти на сушу в период с ночи четверга до дневного времени суток в пятницу, сообщили в НМЦ.

По состоянию на 10 часов утра вторника центр тайфуна «Нарра» находился над заливом Бэйбу примерно в 65 км к западу-северо-западу от города Дунфан в южнокитайской провинции Хайнань.

По прогнозам НМЦ, «Нарра» будет медленно двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 км в час, огибая северо-западное побережье Хайнаня, прежде чем выйдет на сушу в прибрежной зоне между юго-восточной частью Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР/ и западной частью полуострова Лэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. После выхода на сушу тайфун быстро ослабнет.

Между тем, по состоянию на 11 часов утра вторника тайфун «Саудель» находился над акваторией северо-западной части Тихого океана примерно в 920 км к востоку от Тайбэя на Тайване. НМЦ заявил, что «Саудель», скорее всего, войдет в восточную часть Восточно-Китайского моря в среду утром, прежде чем выйдет на сушу в прибрежной зоне между центральной частью пров. Чжэцзян и центральной частью пров. Фуцзянь.

По данным НМЦ, с 14:00 вторника до 14:00 среды в некоторых частях провинций Фуцзянь, Цзянси, Гуандун и Хайнань ожидаются сильные ливни, а в отдельных местах — очень сильные ливни.

Тайфун «Гаенари» /Gaenari/, 20-й по счету в этом году, вышел на сушу вдоль побережья Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь около 12:30 в понедельник.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Министерство водных ресурсов Китая в понедельник активировало механизм экстренного реагирования 4-го уровня на наводнения в провинции Фуцзянь и направило на передовую линию рабочую группу для оказания помощи местным властям в ликвидации последствий стихийных бедствий, поскольку тайфун «Гаенари» принес с собой обильные осадки, что может привести к значительному повышению уровня воды в нескольких реках с понедельника по вторник.

Ранее в Китае продлили «желтое» предупреждение из-за ливней и «синее» — из-за 19-го тайфуна сезона, который приближается к южному побережью страны.