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    13:31, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Китай построил новый коммерческий космодром

    Китай построил новый космодром за полтора года
    Фото:

    На китайском острове Хайнянь завершено строительство первой в стране универсальной стартовой площадки для носителей космического назначения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на материалы в китайских СМИ.

    Стартовая площадка, с которой будут запускаться более 10 типов ракет с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД) семейств «Чанчжэн», «Куайчжоу» и «Цзелун», оснащена режимом быстрого запуска, что значительно повышает эффективность и сокращает время подготовки к старту.

    Как стало известно, новый универсальный космодром был построен всего за полтора года, работы были начаты в октябре 2022 года. Первый запуск жидкостной ракеты с новой стартовой площадок ожидается уже в этом году.

    После ввода в эксплуатацию эта стартовая площадка, предназначенная исключительно для коммерческих миссий, станет пятым наземным пусковым комплексом Китая. Проект реализован при участии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности и Группы китайских спутниковых сетей. Возведением объектов занималась Китайская аэрокосмическая строительная группа.

    Помимо коммерческой площадки, на острове Хайнянь, в Вэньчане есть государственный космодром (построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году). С государственного космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков «Тяньчжоу», главный блок китайской орбитальной станции «Тяньхэ», ее лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь», зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1», беспилотные аппараты для исследования Луны «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6».

    Хайнаньский космодром — часть плана по превращению острова в коммерческий космический центр. Он направлен на привлечение космических стартапов, занимающихся ракетной техникой, производством спутников и применением спутниковых данных, а также на международное сотрудничество.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
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