Китай полезен Казахстану с точки зрения развития обрабатывающей промышленности и электроники - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» эксперт и политический обозреватель Никита Шаталов поделился мнением о том, почему председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после пандемии совершил свой первый визит в Казахстан, как следует развивать торгово-экономические отношения между государствами и чем полезны страны друг для друга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш Президент переводил выступления китайских руководителей для советских руководителей. Он превосходно знает китайский язык. Первый Президент аналогично выстраивал отношения с китайскими партнерами. Нет ничего удивительного в том, что Председатель КНР после пандемии приехал с рабочим визитом в нашу страну. Если вспомним инициативу «Пояс и путь», о ее начале было объявлено в нашей столице. Для китайцев - мы не просто важный партнер с точки зрения географического расположения. Вокруг них мы формируем пояс безопасности. Наша многовекторность для них очень удобна и выгодна, потому что мы не примыкаем ни к какому блоку, который мог бы навредить Китаю или угрожать его безопасности. Во-вторых, мы довольно последовательно развиваем наше экономическое сотрудничество. То есть, дорога «Западный Китай-Звпадная Европа» строилась именно для того, чтобы отправлять китайские грузы в Европу, чтобы западные страны были потребителями китайских товаров. Этот транзит проходил и проходит через нас». - сказал эксперт.

Он отметил, что большинство мифов не соответствует реальности наших отношений, в том числе общественно-политических, торгово-экономических.

«Казахстан выступает как наиболее удобное государство в Центральной Азии, потому что у нас открытая рыночная экономика. Мы держим нейтралитет по отношению ко всем блокам, у нас есть относительно устойчивый суверенитет, в том числе и экономический, и политический. И это помогает Китаю налаживать через нас мосты в Западную Европу, на остальные страны региона, по взаимодействию с другими партнерами», - считает Никита Шаталов.

По мнению эксперта, очень важно наладить торговое взаимодействие с Китаем, потому что большая корзина потребительских товаров завозится к нам из России, а ввиду санкции они лишены технологии для производства, обновления производства.

«Это будет приводить к стагнации российских производителей, нам придется расширять импортную корзину. В последнее время много говорим о Транскаспийском маршруте. Я уже коротко касался этой темы, когда говорил о том, что нам нужно перестраивать импорт. В этом отношении использование Хоргоса и отправка через него не только транзитных грузов, но и грузов, которые будут предназначены для наших конечных потребителей , имела бы хорошую и важную цель - снизить инфляцию. В перспективе товарооборот может вырасти в полтора- два раза, если руководители зададут правильные цели, если будут подходящие проекты», - добавил спикер.

«Китай полезен нам с точки зрения развития обрабатывающей промышленности, электроники. Мы можем посмеиваться над собственными амбициями, но развитие техники, электроники, пусть хотя бы на уровне сборки, нам крайне необходимо, потому что это позволит наработать компетенции, чтобы люди учились всему», - резюмировал эксперт.

Фото: facebook.com/shatalov.nikita