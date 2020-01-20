Китай подтвердил третью смерть от неизвестной пневмонии

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Органы здравоохранения города Ухань в Китае сообщили в понедельник, что еще один человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Это третий смертельный исход, связанный с этим вирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

По информации властей, респираторное заболевание в Ухане диагностировано у 198 человек .

Китайские СМИ сообщили, что три человека заразились коронавирусом в Пекине и провинции Гуандун на юге Китая, первые случаи заболевания, подтвержденные в стране за пределами города Ухань.

Коронавирусы обычно вызывают симптомы простуды, заражая нос, пазухи или верхнюю часть горла, и передаются через чихание, кашель или прямой контакт.

Однако некоторые типы приводят к более серьезным, иногда смертельно опасным респираторным заболеваниям, таким как тяжелый острый респираторный синдром или ближневосточный респираторный синдром, известные как SARS и MERS, соответственно.

Власти города Ухань заявили, что риск появления цепной передачи инфекции от человека к человеку относительно низок и его можно предотвратить. Однако есть опасения, что массовая миграция людей во время предстоящих новогодних праздников по лунному календарю, которые начнутся в конце этой недели, приведет к распространению вируса в других частях Китая.

Напомним, ранее Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.