Китай поддержал создание в Таджикистане Антинаркотического центра ШОС

Китай поддерживает инициативу Таджикистана о создании в Душанбе Антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Мы также поддерживаем учреждение антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе, - заявил Ван И.

По его словам, в ходе двусторонней встречи коллеги условились поддерживать безопасность и стабильность в регионе, углублять антитеррористическое сотрудничество и укреплять погранконтроль в целях безопасности двух стран.

- В этом состоят общие обязанности и интересы двух сторон, - отметил он.

Глава МИД Китая также подчеркнул, что стороны будут «усиливать обмены и консультации по борьбе против вмешательства извне» и вместе стараться «не допустить провокации цветной революции».

В свою очередь Мухриддин назвал актуальным таджикско-китайское сотрудничество в сфере безопасности на фоне стремительных глобальных изменений, а также новых вызовов и угроз.

- Между профильными службами ведется тесная координация и конструктивный диалог в этой сфере, - отметил глава МИД Таджикистана.

Инициатива создания Антинаркотического центра ШОС была озвучена президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в 2019 году в Душанбе на конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью». По мнению таджикского лидера, создание отдельной антинаркотической организации повысит эффективность совместных действий компетентных органов стран ШОС.

Ван И прибыл в Душанбе с официальным визитом 18 мая по приглашению Мухриддина. Ранее его принял президент Рахмон, с главой государства Ван И обсудил перспективы сотрудничества стран. Рахмон отмечал, что республика заинтересована в наращивании сотрудничества с Китаем в сферах зеленой и цифровой экономик, а также отметил, что этот год является важным для двусторонних отношений «с учетом предстоящих контактов и встреч на высшем и высоком уровнях». В рамках визита также подписана программа сотрудничества между МИД Таджикистана и Китая на 2025-2026 годы.

По данным МИД Китая, Ван И после Таджикистана посетит Казахстан с официальным визитом, а также будет присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран - членов Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет 21 мая в Астане.