Китай планирует внедрить механизм взаимного признания тестов на COVID-19 и вакцинации
Ван И отметил, что будет налажен выпуск национальных сертификатов здоровья для международных поездок и внедрена практика «взаимной проверки» результатов тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. Это позволит содействовать безопасному и бесперебойному передвижению людей.
Китай также готов оказать содействие Организации Объединенных Наций (ООН) в предоставлении миротворческим силам ООН вакцины против COVID-19 и помочь в этом аспекте Международному олимпийскому комитету (МОК).
В рамках «двух сессий» выдвинуто предложение об отмене обязательного 14-дневного карантина для въезжающих в Китай лиц, которые могут предоставить, разрабатываемые в ряде стран «паспорта вакцинации» и отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Как ранее сообщалось, в Пекине с 4 по 11 марта проходит 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).