РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:29, 09 Март 2021 | GMT +6

    Китай планирует внедрить механизм взаимного признания тестов на COVID-19 и вакцинации

    None
    None
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют выпустить «сертификаты здоровья» и внедрить механизм взаимного признания тестов и вакцинации от коронавируса. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в ходе проходящей в эти дни в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ван И отметил, что будет налажен выпуск национальных сертификатов здоровья для международных поездок и внедрена практика «взаимной проверки» результатов тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. Это позволит содействовать безопасному и бесперебойному передвижению людей.

    Китай также готов оказать содействие Организации Объединенных Наций (ООН) в предоставлении миротворческим силам ООН вакцины против COVID-19 и помочь в этом аспекте Международному олимпийскому комитету (МОК).

    В рамках «двух сессий» выдвинуто предложение об отмене обязательного 14-дневного карантина для въезжающих в Китай лиц, которые могут предоставить, разрабатываемые в ряде стран «паспорта вакцинации» и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

    Как ранее сообщалось, в Пекине с 4 по 11 марта проходит 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!