Китай планирует внедрить механизм взаимного признания тестов на COVID-19 и вакцинации

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая планируют выпустить «сертификаты здоровья» и внедрить механизм взаимного признания тестов и вакцинации от коронавируса. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в ходе проходящей в эти дни в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ван И отметил, что будет налажен выпуск национальных сертификатов здоровья для международных поездок и внедрена практика «взаимной проверки» результатов тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. Это позволит содействовать безопасному и бесперебойному передвижению людей.

Китай также готов оказать содействие Организации Объединенных Наций (ООН) в предоставлении миротворческим силам ООН вакцины против COVID-19 и помочь в этом аспекте Международному олимпийскому комитету (МОК).

В рамках «двух сессий» выдвинуто предложение об отмене обязательного 14-дневного карантина для въезжающих в Китай лиц, которые могут предоставить, разрабатываемые в ряде стран «паспорта вакцинации» и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Как ранее сообщалось, в Пекине с 4 по 11 марта проходит 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).



