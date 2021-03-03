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    09:41, 03 Март 2021 | GMT +6

    Китай планирует вакцинировать 40% населения от COVID-19 к концу июня

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай планирует вакцинировать около 40% всего населения страны от коронавируса к концу июня. Об этом заявил глава группы экспертов при Госкомитете по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань в ходе онлайн-форума, организованного Институтом Брукингса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Китай планирует вакцинировать около 40% населения страны к концу июня. Для этого в Китай должны вводить не менее 5 миллионов доз в день, чтобы успеть к обозначенному сроку.

    Чжун Наньшань отметил, что «ключевым моментом во всем мире является то, чтобы люди получили вакцину как можно скорее». По его мнению, в случае если процесс вакцинации затянется, вероятность мутации вируса становится больше. Он призвал ускорить производство всех вакцин и создавать вакцины нового типа, чувствительных к разновидностям вируса.

    Чжун Наньшань также выразил обеспокоенность низкими темпами вакцинации в Китае и отметил необходимость их ускорения.

    Китайский эпидемиолог сообщил, что по состоянию на 27 февраля в Китае вакцинировано лишь 3,56% населения, составляющего 1,4 млрд человек. В свою очередь Израиль вакцинировал 92,46% населения, ОАЭ – 60,82%, Великобритания – 30,13%, США – 22%.

    Напомним, Китай одобрил проведение клинических исследований 16 вакцин против коронавируса, шесть из которых дошли до третьей фазы испытаний. По состоянию на 9 февраля ключевые группы населения Китая получили 40,52 млн доз вакцины от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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