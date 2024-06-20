Китай планирует соединить железнодорожные пути Юго-Восточной Азии

Китай заявил, что готов изучить план по соединению Малайзийской железнодорожной линии Восточного побережья (ECRL) стоимостью $10 млрд с другими поддерживаемыми Китаем железнодорожными проектами в Лаосе и Таиланде, что потенциально расширит инициативу Пекина «Пояс и путь» в Юго-Восточной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Китая Ли Цян, находящийся с трехдневным визитом в Малайзии, заявил о том, что это предложение способно претворить в реальность создание центральной линии предлагаемой Паназиатской железной дороги, идущей от Куньмина в Китае до Сингапура.

- Это будет способствовать строительству новых международных сухопутных и морских торговых коридоров, укреплению региональных связей и углублению строительства сообщества АСЕАН, — сказал Ли Цян во время церемонии закладки фундамента на строительной площадке ECRL.

Фото: Kazinform

ECRL – строительная площадка железной дороги протяженностью 665 км (413 миль), которая свяжет восточное и западное побережья полуострова Малайзия к концу 2026 года. В марте правительство Малайзии заявило, что рассмотрит возможность расширение проекта, поддерживаемого Китаем, до границы с Таиландом.

Ли Цян находится на третьем этапе своего путешествия, которое включает Новую Зеландию и Австралию. По данным Reuters, Китай стремится расширить влияние и инвестиции в Азиатско-Тихоокеанский регион.