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    22:52, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    Китай планирует соединить железнодорожные пути Юго-Восточной Азии

    рельсы
    Фото: pixabay.com

    Китай заявил, что готов изучить план по соединению Малайзийской железнодорожной линии Восточного побережья (ECRL) стоимостью $10 млрд с другими поддерживаемыми Китаем железнодорожными проектами в Лаосе и Таиланде, что потенциально расширит инициативу Пекина «Пояс и путь» в Юго-Восточной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Премьер-министр Китая Ли Цян, находящийся с трехдневным визитом в Малайзии, заявил о том, что это предложение способно претворить в реальность создание центральной линии предлагаемой Паназиатской железной дороги, идущей от Куньмина в Китае до Сингапура.

    - Это будет способствовать строительству новых международных сухопутных и морских торговых коридоров, укреплению региональных связей и углублению строительства сообщества АСЕАН, — сказал Ли Цян во время церемонии закладки фундамента на строительной площадке ECRL.

    Китай планирует соединить железнодорожные пути Юго-Восточной Азии
    Фото: Kazinform

    ECRL – строительная площадка железной дороги протяженностью 665 км (413 миль), которая свяжет восточное и западное побережья полуострова Малайзия к концу 2026 года. В марте правительство Малайзии заявило, что рассмотрит возможность расширение проекта, поддерживаемого Китаем, до границы с Таиландом.

    Ли Цян находится на третьем этапе своего путешествия, которое включает Новую Зеландию и Австралию. По данным Reuters, Китай стремится расширить влияние и инвестиции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Теги:
    Китай Малайзия Железная дорога Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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