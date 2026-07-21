Китай планирует испытать систему планетарной защиты на астероиде

Китайские исследователи предложили провести миссию по изменению орбиты околоземного астероида 2015 XF261. Испытания планируется провести в рамках проверки национальной системы планетарной защиты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на South China Morning Post .

Главной целью миссии станет тридцатиметровый астероид, обнаруженный впервые в 2015 году. Эксперимент планируют провести в 2029 или 2030 году, когда объект приблизится к Земле на расстояние около 7 млн км.

Космический аппарат врежется в астероид на скорости 9 км/с, что более чем в 26 раз превышает скорость звука у поверхности моря и почти на 50% быстрее, чем во время аналогичной миссии NASA — DART.

По словам группы ученых под руководством Ли Минтао, ведущего специалиста по планетарной защите Китайского национального космического управления, ключевая задача заключается в том, чтобы скорректировать орбиту объекта относительно Земли или разрушить его структуру.

Для наблюдения за астероидом во время и после столкновения планируется использовать второй космический аппарат. Он будет отслеживать изменения орбиты, формы и поверхности объекта, а также зондировать его недра.

Ученые выделили четыре основные задачи проекта. Они включают точное поражение астероида, успешное изменение его орбиты, достоверное измерение результатов и подтверждение того, что удар не создал новых угроз для Земли.

В случае успеха проект станет первой для Китая комплексной демонстрацией планетарной защиты, объединяющей обнаружение, отклонение угрозы и оценку результатов в рамках единой миссии.

Ранее сообщалось, что Китай планирует провести интенсивные космические миссии.