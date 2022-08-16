Китай переживает сильнейшую жару за последние 60 лет
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай переживает аномальную за последние 60 лет жару, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Жэньминь Жибао».
По данным издания, сильнейшая жара за последние 60 лет установилась в Китае нынешним летом. По состоянию на минувшие выходные, национальная метеорологическая служба Китая более 20-ти раз выпускала предупреждение об экстремальное жаре в стране этим летом.
По словам главного научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Сунь Шао, жара в этом году является самой сильной и продолжительной в стране за все время метеорологических наблюдений, начатых в 1961 года.
Продолжительная аномальная жара привела к засухе во многих регионах Китая, особенно в бассейне реки Янцзы, а также в крупнейшем в стране производителе зерновых культур – провинции Хэнань.
Китайские власти выделили 200 млн юаней (около $30 млн) на ликвидацию последствий засухи.
Как пишет издание, экстремально высокие температуры в летние периоды станут «новой нормальностью» в будущем.
Во вторник, во многих регионах Китая объявлен «красный», максимальный уровень температурной угрозы из-за аномальной жары.
По данным синоптиков, в провинциях Сычуань, Шэньси, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, городе Чунцин и СУАР КНР температура превысит 40 градусов по Цельсию.
Фото: reuters.com