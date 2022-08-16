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Китай переживает сильнейшую жару за последние 60 лет
16 Августа 2022 12:57

Китай переживает сильнейшую жару за последние 60 лет

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай переживает аномальную за последние 60 лет жару, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Жэньминь Жибао».

По данным издания, сильнейшая жара за последние 60 лет установилась в Китае нынешним летом. По состоянию на минувшие выходные, национальная метеорологическая служба Китая более 20-ти раз выпускала предупреждение об экстремальное жаре в стране этим летом.

По словам главного научного сотрудника Китайской академии метеорологических наук Сунь Шао, жара в этом году является самой сильной и продолжительной в стране за все время метеорологических наблюдений, начатых в 1961 года.

Продолжительная аномальная жара привела к засухе во многих регионах Китая, особенно в бассейне реки Янцзы, а также в крупнейшем в стране производителе зерновых культур – провинции Хэнань.

Китайские власти выделили 200 млн юаней (около $30 млн) на ликвидацию последствий засухи.

Как пишет издание, экстремально высокие температуры в летние периоды станут «новой нормальностью» в будущем.

Во вторник, во многих регионах Китая объявлен «красный», максимальный уровень температурной угрозы из-за аномальной жары.

По данным синоптиков, в провинциях Сычуань, Шэньси, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, городе Чунцин и СУАР КНР температура превысит 40 градусов по Цельсию.


Фото: reuters.com

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