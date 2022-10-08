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Китай отправил в космос два спутника с помощью ракеты-носителя с морской платформы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 09:30
Китай отправил в космос два спутника с помощью ракеты-носителя с морской платформы

ЯНЬТАЙ. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Китай сегодня успешно запустил два экспериментальных спутника с пусковой платформы в Желтом море. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Экспериментальные спутники CentiSpace-S5/S6, оснащенные системой усиления спутниковой навигации LEO, стартовали в 21:10 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11», после чего успешно вышли на заданную орбиту.

Спутники будут использоваться для отслеживания состояния работы глобальной системы навигационных спутников в режиме реального времени. Кроме того, они протестируют возможность увеличения точности сигнала навигационной инфраструктуры и проведут испытания лазерной связи между спутниками.

Данный запуск стал 441-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».


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