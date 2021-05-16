Китай отменяет весеннее восхождение на Эверест

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая установили разделительную линию на высочайшей горе мира Эвересте (Джомолунгме). Эта мера принята в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 альпинистов с непальской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационное агентство Синьхуа.

Тибетские власти принимают «самые строгие меры по предотвращению эпидемии, чтобы избежать контактов между альпинистами на северных и южных склонах или на вершине горы. В связи с этим специалисты провели демаркационные линии, чтобы альпинисты, совершающие восхождение на вершину из двух стран, не сталкивались вместе».

По последним данным, число заболевших КВИ альпинистов с непальской стороны возросло до 30 человек. Они были доставлены воздушным транспортом в больницы Катманду.

В первой декаде мая стало известно о том, что коронавирусом могут быть инфицированы 14 иностранных альпинистов и помогающие им в восхождении непальские шерпы из высокогорного лагеря на Джомолунгме. О первом случае инфицирования коронавирусом в базовом лагере Эвереста со стороны Непала сообщалось в конце апреля.

В нынешнем году власти Китая выдали 21 разрешение для своих национальных экспедиций, разрешающее восхождение на высочайшую вершину мира со стороны Тибета. В 2020 годах такие разрешения КНР не выдавала.

Со своей стороны, Непал в 2021 году выдал значительное число разрешений для восхождения на Эверест иностранным альпинистам, желающим зайти на высочайшую вершину мира. Власти страны пытаются компенсировать убытки, которые непальская туристическая индустрия понесла из-за пандемии коронавируса.