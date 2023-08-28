Китай отменяет тесты на COVID-19 перед въездом в страну

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай отменяет необходимость предварительного тестирования на коронавирус перед въездом в страну. Об этом на очередном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает МИА «Казинформ».



«Начиная с 30 августа, приезжающим в Китай лицам больше не нужно будет сдавать тесты на нуклеиновые кислоты или антиген-тест на COVID-19 перед въездом в страну», - отметил китайский дипломат.

Напомним, что власти Китая с 8 января 2023 года отменили обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц. Для въезда на территорию КНР требовался только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до вылета.

В январе 2023 года Госкомитет по делам здравоохранения КНР исключил COVID-19 из списка инфекционных заболеваний категории «А».