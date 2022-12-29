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Китай отменяет проверку на COVID-19 замороженных импортных продуктов

29 Декабря 2022, 17:17
Китай отменяет проверку на COVID-19 замороженных импортных продуктов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай перестанет тестировать наCOVID-19 замороженные и охлажденные импортные продукты. Новые правила вступают в силу с 8 января 2023 года. Об этом говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в сообщении китайской таможни, с 8 января 2023 года в пограничных пунктах пропуска страны отменяются проверки на COVID-19 для всех охлажденных и замороженных импортных продуктов.

В 2020 году власти Китая с целью снизить риск распространения COVID-19 запустили систему отслеживания импортируемых продуктов питания холодовой цепи. Создана цифровая платформа для отслеживания маршрута доставки таких продуктов по стране с обязательным их тестированием на коронавирус при ввозе в КНР.

Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, корректировка Китаем мер реагирования на COVID-19 позволит обеспечить стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Как ранее сообщалось, отход от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу произошел после заявления Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в котором отмечено, что с 8 января 2023 года классификация COVID-19 в рейтинге инфекционных заболеваний снизится с категории «А» до «В».


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