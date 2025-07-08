Китай открыл безвизовый въезд для граждан 74 стран
С целью привлечения туристов и улучшения имиджа страны на мировой арене Китай предоставил гражданам 74 государств возможность въезда без визы сроком до 30 дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Об этом сообщила Национальная иммиграционная служба КНР.
Изначально безвизовый режим был введён в декабре 2023 года для жителей Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Позже список расширили — теперь в него входят почти все страны Европы, а также некоторые государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
С 16 июля в список добавится и Азербайджан.
По данным китайских властей, в 2024 году количество иностранцев, посетивших страну по безвизовому режиму, превысит 20 млн человек — почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом.
Для граждан США, Канады, Великобритании, Швеции, России и некоторых других стран пока доступен только безвизовый транзит сроком до 10 дней — при условии, что они следуют в другую страну через территорию Китая.
Как считает Лю Сяньянь, эксперт из Китайской академии туризма, безвизовая политика помогает не только экономике, но и улучшает образ страны за рубежом.