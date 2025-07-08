Китай открыл безвизовый въезд для граждан 74 стран

Об этом сообщила Национальная иммиграционная служба КНР.

Изначально безвизовый режим был введён в декабре 2023 года для жителей Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Позже список расширили — теперь в него входят почти все страны Европы, а также некоторые государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

С 16 июля в список добавится и Азербайджан.

По данным китайских властей, в 2024 году количество иностранцев, посетивших страну по безвизовому режиму, превысит 20 млн человек — почти в два раза больше по сравнению с 2023 годом.

Для граждан США, Канады, Великобритании, Швеции, России и некоторых других стран пока доступен только безвизовый транзит сроком до 10 дней — при условии, что они следуют в другую страну через территорию Китая.

Как считает Лю Сяньянь, эксперт из Китайской академии туризма, безвизовая политика помогает не только экономике, но и улучшает образ страны за рубежом.