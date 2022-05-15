15 Мая 2022 09:43

Китай отказался от права проведения Кубка Азии по футболу-2023

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай, ранее получивший право на проведение Кубка Азии по футболу-2023, отказался от турнира из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола (AFC), передает МИА «Казинформ».

В сообщении AFC отмечается, что получено официальное уведомление от Китайской футбольной ассоциации о том, что она не сможет принять Кубок Азии-2023.

«AFC принимает во внимание исключительные обстоятельства, вызванные пандемией COVID-19, которые привели к тому, что Китай отказался от права проведения турнира», - говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола.

Кубок Азии-2023 с участием 24 команд должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года.

«Более подробная информация о дальнейших шагах, связанных с проведением Кубка Азии-2023, будет объявлена позже», - подчеркивается в пресс-релизе AFC.

Как ранее сообщалось, XIX Азиатские игры, запланированные на сентябрь 2022 года в китайском Ханчжоу, переносятся на более поздние сроки. Всемирная летняя Универсиада, которая должна была пройти в 2021 году в Чэнду (провинция Сычуань, КНР) отложена во второй раз, теперь на 2023 год.