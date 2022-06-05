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Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14»

Автор:  
Руслан Сулейменов
5 Июня 2022, 09:41
Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай отправил к орбитальной станции КНР пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту. Запуск осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в воскресенье в 10:44 по местному времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-14» завершит строительство орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец») с базовой трехмодульной структурой, состоящей из основного модуля «Тяньхэ» и лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Экипаж этой миссии пробудет на орбите шесть месяцев.

Как ранее сообщалось, орбитальную станцию преобразуют в национальную космическую лабораторию.

По информации Китайского космического агентства пилотируемых запусков (CMSA), запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту осуществлен успешно.

В ближайшее время будет осуществлена стыковка с национальной космической станцией. Затем экипаж приступит к выполнению поставленных перед ними задач.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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