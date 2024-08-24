Китай остается крупнейшим в мире рынком промышленных роботов

Китай уже 11-й год подряд остается крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. Об этом в четверг заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь на проходящей в Пекине Всемирной конференции робототехники-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Как отметил Синь Гобинь, по имеющимся данным, в 2023 году объем производства промышленных роботов в Китае достиг 430 тыс. комплектов, новая установленная мощность роботов в стране составила более половины общемирового рынка за последние три года.

Замминистра добавил, что после десятилетия стремительного развития Китай превратился в мощный стимулирующий фактор роста мировой робототехники.

Синь Гобинь отметил, что за прошедшие годы китайская робототехника добилась большого прогресса в инновациях и развитии, были достигнуты новые прорывы в исследованиях и разработке бионических технологий восприятия, осознания, планирования и контроля.

По состоянию на июль 2024 года в Китае насчитывалось более 190 тыс. эффективных патентов, связанных с роботами, что составляло около двух третей от общего числа патентов в мире.

По словам Синь Гобиня, Китай углубляет реализацию инициативы "Робот плюс применение", способствуя внедрению роботов в различные отрасли промышленности. За последние 10 лет количество роботов на 10 тыс. рабочих в производственном секторе Китая выросло с 49 до 470.

Пятидневная Всемирная конференция робототехники-2024 открылась в среду в Пекине. В ней принимают участие 169 предприятий со всего мира, в том числе такие крупные мировые игроки, как Tesla и Siasun. Компании-участники демонстрируют гостям свыше 600 единиц роботов, причем более 60 из них представлены впервые.

Материал предоставлен информациооным партнером Kazinform агентством Синьхуа.