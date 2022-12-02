Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов

2 Декабря 2022, 09:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На фоне массовых протестов против ковидных ограничений, прокатившихся по стране в минувшие выходные, власти Китая обозначили некоторое смягчение политики «нулевого ковида», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В десятках районов в Шанхае и Гуанчжоу, - городах, в которых наблюдается рост числа случаев заболевания, а также происходили особенно массовые протесты, - в четверг сняли ограничительные меры.

Ранее во вторник ограничения частично сняли в городе Урумчи, с которого началась волна протестов.

Стихийные манифестации происходили в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. Участники выступлений держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов – таким образом они пытались обойти цензурные запреты.

Очень быстро среди лозунгов против ограничений и политики «нулевого ковида» появились крайне необычные для Китая политические требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Некоторые назвали происходящее «революцией белых листов бумаги».

Сейчас протесты пошли на убыль из-за большого количества полицейских на улицах, привлеченных к подавлению выступлений. Однако, по всей видимости, они не прошли для власти незамеченными.

Вице-премьер Государственного совета КНР Сунь Чуньлань заявила, что страна столкнулась с «новой ситуацией» и наблюдатели отмечают, что тон сообщений о распространении вируса в государственных медиа изменился.

До этого китайское руководство придерживалось жесткой политики «нулевого ковида», когда из-за нескольких случаев заражения могли внезапно закрыть на локдаун целые многомиллионные города.

По мнению жителей Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, именно эта политика привела к жертвам во время пожара, вспыхнувшего в прошлый четверг в одной из многоэтажек, поскольку жильцам этого дома, как утверждают соседи, было запрещено покидать свои квартиры. В пожаре погибли 10 человек.

Это и стало поводом для многотысячных протестов в Урумчи, которые распространились затем по всей стране.

Руководство города, однако, отвергло эту версию, заявив, что тушению пожара мешали припаркованные перед домом автомобили – они мешали проезду пожарных машин.

Тем не менее, в понедельник местные власти решили ослабить ограничительные меры, сообщает Франс пресс со ссылкой на китайских чиновников.

Со вторника жителям провинции с четырехмиллионным населением разрешили передвигаться на автобусах в пределах своего района.

Некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения ковида смогут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой.

В среду внезапно сняли ограничения в нескольких крупных городах, таких как Гуанчжоу. Это произошло всего через несколько часов после столкновений между полицией и протестующими в этом городе.

В Пекине власти разрешили больным ковидом с легкими симптомами самоизолироваться дома, вместо того, чтобы закрывать на карантин целые жилые комплексы, как это делали раньше.

А вице-премьер Сунь Чунлань – один из самых высокопоставленных чиновников Китая по борьбе с вирусом – заявила, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает.

«Страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбы с эпидемиями, поскольку патогенность вируса Омикрон ослабевает, больше людей вакцинируется и накапливается опыт сдерживания вируса», - цитирует чиновницу Рейтер.

После ее заявления смягчили ограничительные меры и в Шанхае и Чунцине.

Это заявление резко контрастирует с более ранними сообщениями властей о том, что стране необходимо придерживаться строгой политики «нулевого ковида».

Фото: www.bbc.com