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Китай опубликовал новые изображения Марса
2 Января 2022 22:02
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ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Китай в первый день 2022 года опубликовал новые изображения Марса, снятые зондом «Тяньвэнь-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
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На обнародованных снимках запечатлена работа орбитального модуля и марсохода марсианского зонда «Тяньвэнь-1» в разных условиях, а также топография поверхности Красной планеты, сообщили в Китайском национальном космическом управлении /CNSA/.
Среди изображений есть фото орбитального модуля на фоне Марса, крупные планы частей орбитального аппарата, а также снимки ледяного покрова на северном полюсе Марса, ландшафта поверхности, сделанные марсоходом «Чжужун».
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