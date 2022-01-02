Китай опубликовал новые изображения Марса

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Китай в первый день 2022 года опубликовал новые изображения Марса, снятые зондом «Тяньвэнь-1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

На обнародованных снимках запечатлена работа орбитального модуля и марсохода марсианского зонда «Тяньвэнь-1» в разных условиях, а также топография поверхности Красной планеты, сообщили в Китайском национальном космическом управлении /CNSA/.

Среди изображений есть фото орбитального модуля на фоне Марса, крупные планы частей орбитального аппарата, а также снимки ледяного покрова на северном полюсе Марса, ландшафта поверхности, сделанные марсоходом «Чжужун».