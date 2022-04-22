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    16:26, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Китай одобрил строительство шести новых атомных реакторов

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая одобрили строительство шести новых атомных реакторов на трех АЭС. Об этом говорится в заявлении Китайской ассоциации ядерной энергетики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Ассоциации, новые энергоблоки введут в строй на АЭС «Саньмэнь» в восточнокитайской провинции Чжэцзян, АЭС «Хайян» и АЭС «Люфэн» в Гуандуне - Южный Китай.

    Как пишут отраслевые издания, на второй очереди АЭС «Саньмэнь» и «Хайян» установят атомные реакторы САР-1000, а на новой площадке АЭС «Люфэн» - реакторы «Hualong-1».

    После ввода двух новых энергоблоков второй очереди АЭС «Хайян» годовая выработка электроэнергии составит 20 млрд кВт/ч, что позволит удовлетворить годовой спрос на электроэнергию почти 2 млн человек, сократить потребление угля на 8,55 млн тонн в год, а также снизить выбросы двуокиси углерода, двуокиси серы и оксидов азота на 16 млн тонн, 52 тыс. тонн и 45 тыс. тонн соответственно.

    Согласно оценкам отраслевых экспертов, стоимость одного атомного реактора III поколения составляет 20 млрд юаней или $3,1 млрд. Общий объем инвестиций на ввод шести энергоблоков на трех АЭС достигнет около 120 млрд юаней или $18,6 млрд.

    Китай, второй по величине производитель ядерной энергии в мире, продолжает инвестировать в ядерную энергетику, стремясь достичь своих климатических целей.


    Теги:
    Китай Энергетика Мировые новости
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