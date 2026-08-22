Китай объявил «синий» уровень тревоги из-за тайфуна

В Китае объявили «синий» уровень предупреждения в связи с тайфуном, сформировавшимся над заливом Бэйбу. Он стал 19-м по счету в стране в этом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Тропическая депрессия над заливом Бэйбу в пятницу днем усилилась до уровня тайфуна, став 19-м по счету в этом году. В связи с этим Национальный метеорологический центр Китая объявил предупреждение «синего» уровня.

По прогнозам метеорологов, с ночи пятницы до воскресенья центр тайфуна будет практически неподвижно находиться над заливом Бэйбу, постепенно усиливаясь. Он может достичь уровня сильного тропического шторма.

Начиная с воскресной ночи тайфун, как ожидается, начнет медленно двигаться в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 км/ч и постепенно ослабевать по мере приближения к прибрежным районам от западной части полуострова Лэйчжоу в провинции Гуандун до южного побережья Гуанси-Чжуанского автономного района.

С 20:00 пятницы до 20:00 субботы штормовой ветер прогнозируется в заливе Бэйбу, на большей части Южно-Китайского моря, в проливе Баши, акватории к востоку от Тайваня, а также в прибрежных районах Гуанси-Чжуанского автономного района и провинций Гуандун и Хайнань.

В этот же период ливни ожидаются в отдельных районах Гуанси-Чжуанского автономного района, провинций Хайнань, Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян, а также на Тайване. В некоторых районах прогнозируются чрезвычайно сильные осадки.

Метеорологи призвали усилить меры по предотвращению последствий сильных осадков на Хайнане, в Гуанси-Чжуанском автономном районе и на Тайване. В южных прибрежных районах Китая и акватории Южно-Китайского моря рекомендовано принять меры безопасности из-за порывистого ветра.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях. Наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, далее следуют оранжевый, желтый и синий.

Несколько дней назад власти Китая эвакуировали сотни тысяч человек из восточных регионов страны из-за проливных дождей и наводнений, вызванных тайфуном «Долфин».