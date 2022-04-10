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    05:50, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Китай обновил суточный максимум по числу заболевших COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай обновил суточный максимум по числу заразившихся COVID-19 — более 25 тысяч заболевших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    «В Китае за прошедшие сутки выявили 25 165 случаев заражения коронавирусом. Это на 4% выше, чем днем ранее, а также новый максимум, следует из данных Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

    У большинства заболевших — 23 815 человек — нет симптомов, кашель и недомогание выявили у 1 350 человек. За неделю количество бессимптомных носителей в Китае выросло в 2,7 раза, до 174 тыс. человек.

    Самые крупные вспышки коронавируса зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (на северо-востоке КНР) — на них приходится около 94% заразившихся COVID-19. C начала пандемии в Китае заболели свыше 1,5 млн человек, умерли более 13,2 тыс. больных», - говорится в сообщении МВК.

    Напомним, власти Шанхая в минувший понедельник провели общегородское тестирование на коронавирус, охватив 25 миллионов жителей китайского мегаполиса.

    В Шанхае временно введены ограничительные меры, мегаполис управляется в режиме «закрытого типа».



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