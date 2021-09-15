РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Китай не сможет принять турнир четырех континентов по фигурному катанию

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай уведомил Международный союз конькобежцев (ISU) о том, что не сможет принять турнир четырех континентов по фигурному катанию. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Оlympic.kz.

    Он должен был состояться в период с 17 по 22 января. Решение было принято на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

    Теперь организация соревнований находится под вопросом.

    В ISU подчеркнули, 1 октября специальный совет будет рассматривать заявки на проведение турнира четырех континентов.


    Теги:
    Спорт Китай
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!