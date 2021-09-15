Китай не сможет принять турнир четырех континентов по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай уведомил Международный союз конькобежцев (ISU) о том, что не сможет принять турнир четырех континентов по фигурному катанию. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Оlympic.kz.

Он должен был состояться в период с 17 по 22 января. Решение было принято на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Теперь организация соревнований находится под вопросом.

В ISU подчеркнули, 1 октября специальный совет будет рассматривать заявки на проведение турнира четырех континентов.