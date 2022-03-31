Китай не исключил перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией

ПЕКИН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг МИД КНР, передает МИА «Казинформ».

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями, - проинформировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями. - Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», - прокомментировало министерство.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую она экспортирует в Китай. Авторы издания отмечают, что подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение этого ведущего экспортера нефти с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.