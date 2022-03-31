Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Китай не исключил перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Марта 2022, 12:25
Китай не исключил перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией

ПЕКИН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг МИД КНР, передает МИА «Казинформ».

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями, - проинформировало китайское внешнеполитическое ведомство в ответ на вопрос, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями. - Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».

МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», - прокомментировало министерство.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую она экспортирует в Китай. Авторы издания отмечают, что подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение этого ведущего экспортера нефти с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


Россия   Китай   Нефть  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау