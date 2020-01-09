Китай назвал причины вирусной пневмонии

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Предварительные результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки таинственной вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал коронавирус нового типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

О предварительных результатах лабораторных исследований рассказал китайский эксперт Сюй Цзяньго, который возглавлял группу для оценки результатов тестирования на патоген.

Недавно обнаруженный коронавирус отличается от известных видов человеческих коронавирусов, включая вирусы, вызвавшие SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), уверяет Сюй, академик Китайской инженерной академии.

Эксперт также подчеркнул, что новый вирус требует дальнейших исследований.

В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. Восемь пациентов поправились и были выписаны из больниц в среду, сообщили местные органы здравоохранения.

Между тем, южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило в среду, что в Южной Корее стало известно о предполагаемом случае таинственной пневмонии, похожей на болезнь, которая распространяется в Китае.

По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), у 36-летней китаянки, которая в прошлом месяце посетила город Ухань в провинции Хубэй, проявились симптомы заболевания.

Пациентка была изолирована и проходит лечение в местной больнице в Донгтане, примерно в 50 километрах к югу от Сеула.

По заверениям KCDC, усилен контроль за людьми, въезжающими в Южную Корею. Путешественникам, отправляющимся в Ухань, рекомендуется избегать контакта с животными и птицами и соблюдать особую гигиену.