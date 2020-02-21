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Китай назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

21 Февраля 2020 12:06
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Китай назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса начнутся в конце апреля. Об сообщил в пятницу заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на China Daily.

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По словам Сюй Наньпин, Китай принял одновременно несколько технологических подходов для ускорения разработки вакцины против нового вируса.

«Основываясь на нуклеиновых тестах, применявшихся в начале распространения эпидемии, Китай активизировал усилия по разработке новых высокочувствительных продуктов для диагностирования вируса. Первые клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса начнутся не ранее конца апреля», - сообщил Сюй Наньпин.

Сюй также отметил, что традиционная китайская медицина доказала свою эффективность в снижении вероятности обострения легких инфекций.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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