Китай назвал дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса начнутся в конце апреля. Об сообщил в пятницу заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на China Daily.

По словам Сюй Наньпин, Китай принял одновременно несколько технологических подходов для ускорения разработки вакцины против нового вируса.

«Основываясь на нуклеиновых тестах, применявшихся в начале распространения эпидемии, Китай активизировал усилия по разработке новых высокочувствительных продуктов для диагностирования вируса. Первые клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса начнутся не ранее конца апреля», - сообщил Сюй Наньпин.

Сюй также отметил, что традиционная китайская медицина доказала свою эффективность в снижении вероятности обострения легких инфекций.