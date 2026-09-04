Китай наращивает набор инженеров для разработки многоразовых ракет

Спрос на инженеров по разработке жидкостных многоразовых ракет в Китае вырос на 75,6% за первые семь месяцев этого года, а общее количество вакансий в коммерческой космической отрасли увеличилось на 21,2%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на CCTV .

Как сообщил представитель одной из аэрокосмических компаний Пекина, за первое полугодие их штат пополнили более 100 человек, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Другое предприятие отрасли открыло порядка 200 новых вакансий.

Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в сегменте разработки жидкостных двигателей многоразового использования, которые считаются ключевым фактором для снижения стоимости космических запусков.

Зарплаты ведущих инженеров в этой сфере достигают 1 млн юаней (около 140 тыс. долларов США) в год. Средний годовой доход специалистов со степенью магистра составляет 320 тыс. юаней, а с докторской степенью — 420 тыс. юаней.

— Кадры остаются главным фактором развития этой стратегической отрасли, поэтому жесточайшая конкуренция за специалистов идет по всей цепочке, начиная с НИОКР и заканчивая вводом в эксплуатацию, — отметил Шэнь Инчунь, директор института Бейханского университета.

К борьбе за кадры подключились и региональные власти. В городе Уси провинции Цзянсу, где работает 325 предприятий аэрокосмической сферы, специалистам выделяют стартовые гранты, субсидии и служебное жилье. Аналогичные программы запущены в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандун, Хайнань и Сычуань.

Сегодня в Китае насчитывается более 600 коммерческих аэрокосмических компаний. Наряду с Пекином и Шанхаем собственные многоуровневые команды специалистов формируют предприятия Чэнду, Сианя, Шэньчжэня, Чанши, Хэфэя и других городов.

Ранее сообщалось, что Китай впервые посадил первую ступень ракеты на сушу.