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Китай направит своего спецпредставителя в Украину для урегулирования кризисной ситуации

Автор:  
Руслан Сулейменов
26 Апреля 2023, 19:19
Китай направит своего спецпредставителя в Украину для урегулирования кризисной ситуации Фото: wikipedia.org

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай направит своего специального представителя в Украину для урегулирования кризисной ситуации. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса», - приводятся слова Си Цзиньпина в пресс-релизе, распространенном в среду МИД КНР.

Си Цзиньпин отметил, что сложная эволюция украинского кризиса оказывает серьезное влияние на международную ситуацию. Китай с самого начала стоит на стороне мира. Основная позиция Китая по поводу украинского кризиса заключается в содействии примирению и переговорам.

«Единственным выходом из кризиса являются диалог и переговоры. В ядерной войне не может быть победителей. Вовлеченные стороны должны сохранить хладнокровие и проявлять сдержанность в вопросах ядерного оружия, совместно управлять кризисом во имя собственной перспективы и судьбы человечества», - заявил китайский лидер.

«Китай будет и впредь способствовать мирным переговорам, прилагать свои усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира», - подчеркнул он.


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