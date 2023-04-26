Китай направит своего спецпредставителя в Украину для урегулирования кризисной ситуации

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай направит своего специального представителя в Украину для урегулирования кризисной ситуации. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса», - приводятся слова Си Цзиньпина в пресс-релизе, распространенном в среду МИД КНР.

Си Цзиньпин отметил, что сложная эволюция украинского кризиса оказывает серьезное влияние на международную ситуацию. Китай с самого начала стоит на стороне мира. Основная позиция Китая по поводу украинского кризиса заключается в содействии примирению и переговорам.

«Единственным выходом из кризиса являются диалог и переговоры. В ядерной войне не может быть победителей. Вовлеченные стороны должны сохранить хладнокровие и проявлять сдержанность в вопросах ядерного оружия, совместно управлять кризисом во имя собственной перспективы и судьбы человечества», - заявил китайский лидер.

«Китай будет и впредь способствовать мирным переговорам, прилагать свои усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира», - подчеркнул он.