21 Сентября 2022, 16:09

Китай намерен развивать трансграничный туризм

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и туризма КНР опубликовало проект, направленный на облегчение въезда иностранцам в приграничные районы Китая для посещения туристических объектов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пояснении к этому проекту «о трансграничном туризме» говорится, что туристические группы, организованные турагентствами в приграничных районах Китая, могут «гибко» выбирать пункты въезда и выезда».

Кроме того, этим проектом предполагается подписание соответствующих соглашений между Китаем и соседними государствами в области трансграничного туризма для осуществления взаимных туристических поездок.

В проекте отмечается, что правительство КНР поощряет приграничные районы Китая укреплять сотрудничество с приграничными районами соседних стран для развития трансграничного туризма и создания туристических направлений в приграничье.

По словам заместителя директора департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел (МИД) КНР Лю Цзянпин, Казахстан и Китай являются дружественными соседними странами, приграничное сотрудничество имеет большие перспективы.

«Туризм - одно из главных направлений между нашими государствами», - отметила китайский дипломат.

Проект подготовлен министерством культуры и туризма совместно с МИД, Главным таможенным управлением, миграционной службой КНР. Республика Казахстан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР. Согласно статданным, только с 1 по 21 июля текущего года СУАР посетило 25 млн туристов (рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Фото: AP Photo / Ng Han Guan







