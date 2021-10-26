Китай начнет вакцинацию детей от трех лет против коронавируса

ТАЙБЭЙ. АР - КАЗИНФОРМ - В Китае начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от трех лет. Власти страны придерживаются политики абсолютной нетерпимости к вспышкам инфекции. Отмечается, что 76% населения Китая уже полностью вакцинированы от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Китай стал одной из немногих стран в мире, которая начинает вакцинацию детей в столь раннем возрасте от коронавируса. Куба, например, начала прививать детей в возрасте от двух лет. США и многие европейские страны разрешают делать прививки от COVID-19 детям старше 12 лет, хотя США рассматривают вопрос вакцинации детей от пяти до 11 лет.

Местные органы власти по крайней мере в пяти провинциях Китая в последние дни объявили о том, что детям в возрасте от 3 до 11 лет необходимо получить прививку.

Расширение прививочной кампании происходит в связи с тем, что некоторые части Китая вводят новые жесткие меры, чтобы попытаться сдержать появление новых вспышек. В Ганьсу, северо-западной провинции Китая, экономика которой сильно зависит от туризма, закрыли все туристические объекты в понедельник после выявления новых случаев заболевания COVID-19.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, четыре из них - в Ганьсу.

Китай вводил локдауны, карантин и обязательное тестирование на вирус на протяжении всей пандемии. Сообщается, что 1,07 миллиарда человек из 1,4 миллиарда населения страны были вакцинированы от коронавируса.

В частности, правительство страны обеспокоено распространением более заразного штамма коронавируса, дельта, среди путешественников. Отмечается, что иностранные болельщики не смогут присутствовать на Зимних Олимпийских Играх в Пекине 2022 года.

Согласно общедоступным данным, наиболее широко используемые в Китае вакцины Sinopharm и Sinovac показали эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания и передачи вируса.

Провинции Хубэй, Фуцзянь и Хайнань, а также отдельные города в провинциях Чжэцзян и Хунань, объявили о новых требованиях к вакцинации.

В июне Китай одобрил для использования две вакцины - Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac - для детей в возрасте от трех до 17 лет, но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше. В августе регулирующие органы одобрили еще одну вакцину Sinopharm, разработанную Уханьским институтом биологических продуктов.

После того как вакцины были одобрены для детей в Китае, иностранные правительства начали делать прививки детям в своих странах. В Камбодже используются вакцины Sinovac и Sinopharm для детей от шести до 11 лет. Регулирующие органы Чили одобрили вакцину Sinovac для детей в возрасте от шести лет. В Аргентине одобрили вакцину Sinopharm для детей в возрасте от трех лет.

По данным Министерства иностранных дел Китая на сентябрь, Китай отправил более 1,2 миллиарда доз вакцины.

Даже при широком использовании вакцины в стране и во всем мире не все родители уверены в вакцинации, ссылаясь на малодоступные данные о прививках.