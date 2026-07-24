Китай инициировал создание международного союза против кибермошенников

Китай выступил с инициативой создания международного союза по борьбе с телекоммуникационным и кибермошенничеством, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

На пресс-конференции в пятницу Министерство общественной безопасности КНР объявило, что запуск альянса запланирован на сентябрь 2026 года. Церемония основания пройдет в рамках Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в городе Ляньюньган провинции Цзянсу.

— Союз станет межправительственной организацией с участием правоохранительных органов со всего мира, целью которой будет эффективная борьба с транснациональным мошенничеством в сфере телекоммуникаций и интернета, — отметил начальник управления уголовного розыска МОБ КНР Цзян Голи.

По его словам, на данный момент готовность присоединиться к альянсу выразили уже более 40 стран.

Цзян Голи подчеркнул, что подавляющее большинство мошеннических колл-центров и притонов сейчас базируется за пределами КНР. Ведомство сделало пресечение таких преступлений приоритетом на ближайшие пять лет.

В последние годы Китай активизировал сотрудничество в данной сфере с более чем 30 странами. С начала года во взаимодействии с Камбоджей, Лаосом, Таиландом, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией, Шри-Ланкой и другими государствами были арестованы и репатриированы более 20 тысяч подозреваемых.

Ранее сообщалось, что Китай приговорил к наказанию более 40 тысяч мошенников из Мьянмы.