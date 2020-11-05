Китай импортирует товары на 22 трлн долларов в течение 10 лет

ПЕКИН - ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Китай в ближайшее десятилетие планирует импортировать зарубежную продукцию на сумму свыше 22 трлн долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытии третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее десятилетие объем импорта товаров в Китае превысит 22 трлн долларов. Китайское производство внесло большой вклад и стало важной частью мировой промышленности и цепочек поставок», - заявил глава КНР.

«Через CIIE и другие платформы продолжим поддерживать компании со всего мира в изучении деловых возможностей в Китае. Мы будем раскрывать потенциал роста внешней торговли для внесения своего вклада в стимулирование роста международной торговли и мировой экономики, а также поощрять трансграничную электронную торговлю и другие новые модели бизнеса», - отметил китайский лидер.

В 2019 году Китай импортировал товаров на более 2 трлн долларов. За первые три квартала 2020 года объем внешней торговли КНР в годовом выражении увеличился на 0,7%.

Напомним, что с 5 по 10 ноября в Шанхае проходит третья Китайская международная выставка импортных товаров. По сообщению оргкомитета выставки, на нынешнем ЭКСПО, к помимо уже ставших традиционными секциям (пищевые продукты, товары народного потребления, автопром и др.) добавятся новые направления: общественное здравоохранение, спортивные товары, зеленая энергетика и технологии, умный транспорт.