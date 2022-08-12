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Китай и Непал планируют построить трансгималайскую железную дорогу
12 Августа 2022 12:39

Китай и Непал планируют построить трансгималайскую железную дорогу

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая подтвердили намерение оказать помощь Непалу в проведении технико-экономического обоснования проекта трансграничной железной дороги между Китаем и Непалом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Китай окажет помощь Непалу в проведении технико-экономического обоснования проекта трансграничной железной дороги между Китаем и Непалом и течение года направит в Непал экспертов для проведения изыскательских работ», - сообщил дипломат.

В среду, 10 августа в Циндао (провинция Шаньдун) состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Китая и Непала.

Как сообщают местные СМИ, по предварительным расчетам, соотношение мостов и тоннелей по всему проекту маршрута железной дороги Китай-Непал превышают 90%, в связи с чем стоимость строительства одного километра составляет около 200 млн юаней (около $30 млн).

Протяженность планируемого трансграничного участка железнодорожной магистрали между Китаем и Непалом менее 200 км с высотой перепада в более 1000 метров.


Фото: sun9-5.userapi.com

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