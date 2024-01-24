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    16:54, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Китай и Науру восстановили дипломатические отношения

    Китай, КНР, Науру
    Фото: агентство Kazinform

    Китай и Науру восстановили дипломатические отношения. Церемония и подписание соответствующих документов состоялись в среду в государственной резиденции «Дяоюйтай», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В среду министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Науру Лайонель Аингимеа провели переговоры в Пекине, после чего стороны подписали «Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Науру».

    - Правительство Республики Науру признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Науру с этого дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и обязуется более не развивать никаких официальных отношений или официальных обменов с Тайванем. Правительство Китайской Народной Республики высоко оценивает эту позицию правительства Республики Науру, - отмечается в документе.

    С 24 января обе страны возобновляют дипломатические отношения на уровне послов.

    Теги:
    Китай КНР Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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