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    10:33, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Китай и Казахстан обсуждают возможность открытия нового контрольно-пропускного пункта - Си Цзиньпин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай и Казахстан активно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на пространстве Евразии. О развитии сотрудничества в сфере транспорта проинформировал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 лет – это период значительного укрепления инфраструктурной взаимосвязанности. Успешно формируется многовекторная и мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая автомобильные, железнодорожные, авиационные перевозки и трубопроводы. Китай и Казахстан активно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на пространстве Евразии. Все 5 автомобильных контрольно-пропускных пунктов (КПП) и 2 железнодорожных КПП между нашими странами уже возобновили свое функционирование в нормальном режиме», - написал Си Цзиньпин.

    Также, по информации Председателя КНР, стороны интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП.

    «Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган открывает выход к морю для казахстанских товаров. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда «Китай – Европа» способствуют диверсификации маршрутов доставки и играют значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств», - считает Председатель КНР.



    Фото:imgur.com




    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Экономика Китай Транспорт Интеграция и партнерство Международная деятельность
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