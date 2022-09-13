Китай и Казахстан обсуждают возможность открытия нового контрольно-пропускного пункта - Си Цзиньпин
«30 лет – это период значительного укрепления инфраструктурной взаимосвязанности. Успешно формируется многовекторная и мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая автомобильные, железнодорожные, авиационные перевозки и трубопроводы. Китай и Казахстан активно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на пространстве Евразии. Все 5 автомобильных контрольно-пропускных пунктов (КПП) и 2 железнодорожных КПП между нашими странами уже возобновили свое функционирование в нормальном режиме», - написал Си Цзиньпин.
Также, по информации Председателя КНР, стороны интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП.
«Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган открывает выход к морю для казахстанских товаров. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда «Китай – Европа» способствуют диверсификации маршрутов доставки и играют значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств», - считает Председатель КНР.
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