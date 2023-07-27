Китай готовится к приходу мощного тайфуна Доксури

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В прибрежных районах Восточного и Южного Китая объявлено штормовое предупреждение максимального «красного уровня». Это связано с тем, что в пятницу они окажутся в зоне мощного тайфуна «Доксури». Об этом говорится в сообщении Центральной метеорологической службы Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Согласно прогнозам метеорологов, тайфун «Доксури» направится вглубь материкового Китая и будет двигаться в северо-западном направлении, затронув, такие провинции, как Фуцзянь, Гуандун, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси и другие.

По данным на 6:00 27 июля тайфун находился примерно в 220 километрах от самой южной оконечности острова Тайвань и движется на северо-запад со скоростью 10-15 км/ч. Ожидается, что утром в пятницу тайфун обрушится на прибрежные районы провинций Фуцзянь и Гуандун. По оценкам метеорологов, интенсивность тайфуна будет нарастать с приближением к материковому Китаю, к тому времени скорость ветра в центральной его части, будет достигать 52 м/с, что квалифицирует его, как супертайфун.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР мобилизовало более 4 тысяч человек и технику, которые находятся в состоянии повышенной готовности.

Власти предупредили население об угрозе наводнений и оползней.

Как сообщалось ранее, мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины.