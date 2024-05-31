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    21:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Китай готов укреплять сотрудничество с арабскими странами в области ИИ и космоса

    Си Цзиньпин
    Фото: Xinhua

    Китай готов совместно с арабскими странами создать лаборатории для сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект и космические технологии. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Си Цзиньпина, Китай совместно с арабскими странами создаст десять совместных лабораторий в таких областях, как здравоохранение, искусственный интеллект, экологичное и низкоуглеродное развитие, современное сельское хозяйство, космические и информационные технологии.

    — Мы будем укреплять сотрудничество в области искусственного интеллекта, чтобы использовать возможности в реальной экономике, и содействовать созданию широкой глобальной системы управления искусственным интеллектом, — отметил Си Цзиньпин.

    Как подчеркнул глава КНР, китайская сторона готова создать с арабскими странами совместный центр наблюдения за космическим мусором и центр применения, сотрудничества и развития Beidou, а также активизировать сотрудничество в области пилотируемых космических полетов и пассажирских самолетов.

    По итогам 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран в четверг в Пекине были приняты Пекинская декларация, План выполнения действий в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран на 2024–2026 годы и совместное заявление Китая и арабских государств по палестинскому вопросу.

    В ходе встречи Китай также подписал ряд документов о двустороннем и многостороннем сотрудничестве со странами-участницами и Генеральным секретариатом Лиги арабских государств.

    2-й саммит Китай-Арабские государства пройдет в Китае в 2026 году.
     

    Теги:
    Китай Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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