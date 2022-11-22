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    Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень

    22 Ноября 2022, 22:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай готов продвигать китайско-казахстанские отношения на новый уровень во благо двух стран и их народов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Китайская сторона поздравляет Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан. Поздравительную телеграмму направил Председатель КНР Си Цзиньпин», - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 21 ноября.

    «Китай и Казахстан являются дружественными соседними странами и вечными всесторонними стратегическими партнерами», - отметила китайский дипломат.

    Она сообщила, что в сентябре текущего года Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Казахстан, и Главы двух государств договорились содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Внешняя политика Казахстана Выборы Китай Сотрудничество Президентские выборы - 2022
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