Китай добавил 158 новых позиций в список профессий

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - С 2015 года Китай добавил 158 новых позиций в список признаваемых государством профессий. Об этом сообщило в четверг Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

По данным министерства, с учетом новых позиций общее количество профессий в недавно пересмотренном списке составило 1639.

В обновленном списке представлены 97 профессий, связанных с цифровыми секторами. В нем также указаны профессии, относящиеся к нарождающимся отраслям в стране, таким как криптографическая инженерия, управление выбросами парниковых газов и финансовые технологии.

Как отметили в министерстве, в стране были предприняты усилия по разработке национальных стандартов в отношении новых профессий и запуску курсов профессиональной подготовки для обучения большего количества специалистов.

Цифровая экономика успешно развивается в Китае. По состоянию на конец 2021 года ее объем достиг 45,5 трлн юаней (около $6,4 трлн).

Фото: Синьхуа