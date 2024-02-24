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    16:00, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей

    Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей
    Фото: freepik.com

    Управление программы пилотируемых космических полетов Китая анонсировало создание кораблей нового поколения «Мэнчжоу» («Лодка мечты»), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, новая серия будет представлена в двух вариантах - корабли для орбитальных миссий и космические аппараты для лунной программы КНР. Посадочный модуль для лунных миссий получит название «Лань Юэ» («Объять Луну»), что является отсылкой к стихотворению, написанному первым председателем КНР Мао Цзэдуном (1893-1976).

    Подробные характеристики кораблей нового поколения пока не разглашаются.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков.

    Теги:
    Китай ТАСС Освоение космоса Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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