Китай активировал режим экстренного реагирования на наводнения

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР активировал режим экстренного реагирования 4-го уровня в связи с наводнениями, поскольку в южных регионах страны ожидаются сильные осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Согласно прогнозу, проливные дожди обрушатся одновременно на несколько регионов Китая, включая Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, а в некоторых районах возможны грозы и сильные порывы ветра.

По данным метеорологических служб Китая, в некоторых районах Тибетского автономного района и провинции Юньнань также пройдут сильные дожди, вызванные циклоном «Мокко» над Бенгальским заливом.

Ведомство направило две рабочие группы, чтобы помочь указанным регионам справиться с последствиями экстремальной погоды.

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой провел совещание с участием других профильных ведомств, на котором решено усилить мониторинг за изменениями погодных условий, а также патрулирование в зонах повышенного риска, таких как строительные площадки и водохранилища.

Власти также призвали принять незамедлительные меры по переселению людей, находящихся в опасности, и обеспечению безопасности лиц, задействованных в спасательных работах.

Напомним, в Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, в которой наивысшим уровнем опасности является первый.