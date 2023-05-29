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Китай 30 мая запустит на орбиту пилотируемую миссию «Шэньчжоу-16»

Автор:  
Руслан Сулейменов
29 Мая 2023, 08:40
Китай 30 мая запустит на орбиту пилотируемую миссию «Шэньчжоу-16» Фото: cmse.gov.cn

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – КНР произведет запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-16» к первой китайской космической станции во вторник утром. Об этом в понедельник сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, запуск состоится с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР во вторник 09:31 по местному времени. Экипаж будет состоять из трех космонавтов: Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. Корабль запустят на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

Экипаж сменит на борту станции космонавтов из миссии «Шэньчжоу-15», которые находятся на орбите шесть месяцев.

Китайская станция «Тяньгун» (Небесный дворец) находится на высоте около 400 км. Формирование первой китайский модульной космической станции завершилось в конце 2022 года.


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