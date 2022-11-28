Китай 29 ноября запустит пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

28 Ноября 2022, 11:51

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции КНР состоится во вторник. Об этом в понедельник объявило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«29 ноября в 23:08 по пекинскому времени состоится запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15», - говорится в сообщении.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, при помощи ракеты-носителя Long March-2F. Согласно плану, экипаж проведет на орбите около шести месяцев.

В понедельник были объявлены имена трех тайконавтов, которые вошли в экипаж «Шэньчжоу-15» - Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.

В течение пяти – десяти дней два экипажа будут находиться на орбитальной станции вместе, после смены трое тайконавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

Экипаж «Шэньчжоу-15» завершит строительство первой орбитальной станции КНР. Основной модуль и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь» уже состыкованы и работают в штатном режиме.

Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет. К настоящему времени на станции побывало три экипажа из трех человек каждый.

Фото: CGTN