Кит стал причиной гибели пяти человек в Новой Зеландии

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли в Новой Зеландии после того, как лодка перевернулась при столкновении с китом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Одиннадцать человек находились в лодке, когда несчастный случай произошел в Гусиной бухте недалеко от города Кайкоура.

По данным властей города, 8,5-метровое судно столкнулось с всплывающим китом, что в результате привело к гибели людей.

Шесть выживших в результате инцидента, включая капитана лодки, были доставлены в больницу и после медицинского осмотра отказались от госпитализации. Один пострадавший получил незначительные травмы.

Пассажиры были частью группы по наблюдению за птицами, которая, как полагают, собралась со всей страны.

Кайкоура пользуется популярностью у любителей морской жизни и ряд местных предприятий предлагают морские прогулки и полеты на вертолете, чтобы увидеть китов и дельфинов.

Фото: bbc.com







