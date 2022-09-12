15:06, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6
Кит стал причиной гибели пяти человек в Новой Зеландии
ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли в Новой Зеландии после того, как лодка перевернулась при столкновении с китом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Одиннадцать человек находились в лодке, когда несчастный случай произошел в Гусиной бухте недалеко от города Кайкоура.
По данным властей города, 8,5-метровое судно столкнулось с всплывающим китом, что в результате привело к гибели людей.
Шесть выживших в результате инцидента, включая капитана лодки, были доставлены в больницу и после медицинского осмотра отказались от госпитализации. Один пострадавший получил незначительные травмы.
Пассажиры были частью группы по наблюдению за птицами, которая, как полагают, собралась со всей страны.
Кайкоура пользуется популярностью у любителей морской жизни и ряд местных предприятий предлагают морские прогулки и полеты на вертолете, чтобы увидеть китов и дельфинов.
Фото: bbc.com