Кислородную станцию запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в областном центре фтизиопульмонологии, запустили кислородную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, станция будет в круглосуточном режиме обеспечивать отделение реанимации и инфекционные койки кислородом.

«Кислородный генератор серии CAN GAS CAP-O производит медицинский кислород из окружающего атмосферного воздуха на месте его потребления с требуемыми параметрами кислорода: концентрация, давление, поток. Производительность станции – до 150 тысяч литров кислорода концентрацией от 90% до 99%», - рассказал главный врач центра Каныш Бижанов.

Он добавил, что бесперебойное обеспечение пациентов кислородом поможет медикам повысить качество оказываемых услуг.

На базе центра фтизиопульмонологии действует инфекционный стационар, куда поступают пациенты с коронавирусом. Такая станция была необходима медучреждению.

Напомним, ранее власти региона сообщали о строительстве пяти кислородных станций.