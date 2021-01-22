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    21:00, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Кислородную станцию запустили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в областном центре фтизиопульмонологии, запустили кислородную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации медучреждения, станция будет в круглосуточном режиме обеспечивать отделение реанимации и инфекционные койки кислородом.

    «Кислородный генератор серии CAN GAS CAP-O производит медицинский кислород из окружающего атмосферного воздуха на месте его потребления с требуемыми параметрами кислорода: концентрация, давление, поток. Производительность станции – до 150 тысяч литров кислорода концентрацией от 90% до 99%», - рассказал главный врач центра Каныш Бижанов.

    Он добавил, что бесперебойное обеспечение пациентов кислородом поможет медикам повысить качество оказываемых услуг.

    На базе центра фтизиопульмонологии действует инфекционный стационар, куда поступают пациенты с коронавирусом. Такая станция была необходима медучреждению.

    Напомним, ранее власти региона сообщали о строительстве пяти кислородных станций.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество Благоустройство
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