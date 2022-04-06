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    18:03, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    КИСИ в рамках национальной экспертной площадки проведет дискуссии в регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» будут проводиться дискуссии на актуальные темы в регионах. Об этом сообщил директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов на открытии площадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем проводить дискуссии и в регионах для соответствия статусу национальной экспертной площадки. Также мы готовы учитывать все мнения при формулировании выводов и рекомендаций для руководства страны», – сказал глава Казахстанского института стратегических исследований.

    Ранее сообщалось, что при Казахстанском институте стратегических исследований открылась экспертная площадка «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat»,

    «Сегодня у нас очень знаменательная встреча. Мы открываем первое заседание национальной экспертной площадки. Мы ее назвали в духе современного времени, в духе строительства Нового Казахстана «КИСИ GPS». То есть, это означает, что мы в постоянном поиске новых идей для развития Казахстана. С другой стороны, если говорить на казахском, то мы расшифровали GPS как: Gylym. Pikir. Sayasat. На сегодня видно, что общество, власть заинтересованы в постоянном экспертном диалоге, постоянном обмене мнениями. Какой Казахстан мы строим, что мы должны сделать и что собственно делаем для того, чтобы жизнь всех казахстанцев была лучше, чтобы Казахстан стал еще более успешным членом мирового сообщества? – все эти вопросы интересуют граждан», - сказал Еркин Тукумов.


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